(Görüntülü Haber) Marmaris'teki işletmecilere sezon öncesi bilgilendirme

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki restoran ve bar işletmecilerine 'uyulması gereken kurallar' konusunda polis tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü, 2017 turizm sezonunda uyulması gereken yasa ve mevzuatlarla ilgili bir toplantı düzenledi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii sahilinde bulunan 40 restoran ve bar işletmecisi ile bir araya gelindi. Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, Asayiş Büro ve Polis Merkezi Amiri Turgay Atılır, Kimlik Bildirim Bürosu sorumlusu polis memuru Ebru Atmaca, Portofino Restoran'da işletme sahiplerine 'hanutçuluk', 'canlı müzik', 'işyeri açma-kapama saatleri' ve 'kimlik bildirme' konularında bilgilendirmede bulundu. Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, turizm şehrinde kimseye baskı yapma gibi bir niyetlerinin olmadığını, sadece kurallara riayet edilmesini istediklerini belirtti. İŞLETMECİLER DERTLİ Yasa ve mevzuatlara uyacakları sözünü veren işletmeciler, belediyenin canlı müzik ruhsatları vermede sıkıntı yarattığını iddia etti. Toplantıya katılan işletmeciler cezalardan dert yanıp, "Her geçen yıl turizmde ekmek kazanamaz hale geldik. Çıkartılan yasa ve mevzuatlara uyduğumuz takdirde eğlenmeye gelen turist bir daha gelmez. Bizlere bazı konularda müsamaha göstermenizi istiyoruz. Tabii müsamaha gösterin derken, görevinizi yapmayın demiyoruz. Herkesin ruhsatındaki işini yapması için yetkililer denetimini artırsın. Bir mekanda bar ruhsatı alan işletme restorancılık da marketçilik de yapmakta. Öncelikle para kazanmak için bir mekanda her işi yapanlar engellenmelidir. Marmaris, emekliler değil turizm şehridir. Yabancı turistler ilçemize eğlenmek ve güzel zaman geçirmek için geliyor" dedi. Toplantı sonrası polisler, işletmeciler ile el sıkışarak hayırlı sezonlar dileğinde bulundu.