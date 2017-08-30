(Görüntülü Haber) Marmaris'te Yunus Terapi Merkezi'nde tedavi ve eğlence

MARMARİS'te bulunan Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi, tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Turistler, yunusları görebiliyor, beraber yüzebiliyor, fotoğraf çektirerek farklı ve eğlenceli aktivite yapıyor. Marmaris- İçmeler Karayolu'nun 4'üncü kilometresindeki Labranda Mares Otel, sahilinin 150 metre açığındaki 10 yıl önce kurulan Dolphinarium Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi, turistlerin yanı sıra tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Avrupa'nın ilk açık deniz yunus merkezlerinden birindeki 4 havuzda 'Daisy', 'Frosia', 'Splash' ve 'Philippo' adlı 2'si dişi 4 yunus bulunuyor. Öncelikle, ön rezervasyonla tatile gelen ailelerin engelli çocukları için terapi seansları yapan merkez, yunusların gösterileri de ile ilgi görüyor. Alanında uzman veteriner eğitmenler eşliğinde verilen komutlar üzerine sıçrayıp, taklalar atan yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle büyülüyor. Eğitmenlerin komutlarıyla havuzda turistlerle beraber yüzen yunuslar, istemeleri halinde onları öpüyor hatta kendilerini de öptürtüyor. ENGELLİLERE TERAPİ Bayram tatili için otele gelen ailelerin engelli çocukları için de sabah ve akşam üstü saatlerinde 10 gün boyunca 30 dakikadan oluşan seanslar halinde terapi uygulanıyor. Engelli çocuklar, yunuslar ile beraber yüzüyor, onlarla oynayarak sarılıyor. Yunus Parkı'nın İdari Müdürü Elena Grasimova, şöyle dedi: "Asıl amacımız; zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yunuslarla terapi uygulamaktır. Avrupa'nın birçok ülkesinden ciddi talepler söz konusu. Bu terapilerin faydasını öğrenen Türk aileler, çeşitli şehirlerden otele gelerek 10 günlük program kapsamında özel çocuklarını terapilere dahil ediyor. Ayrıca günün çeşitli saatlerinde, yunuslarımız gelen Türk ve yabancı misafirlere özel eğitmenlerimiz eşliğinde çeşitli aktiviteler sunuyor. En gergin ve yüzü asık olan kişi bile tebessümle ayrılıyor. Ayrıca özel havuzlarımıza girerek yunuslarımızla yüzüyor, öpüyor ve dokunuyorlar. Özel çocuklarımıza yönelik terapilerin faydalarını anlatsam sayfalar yetmez. Çok yoğun talebi karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor." Gümüşhane'den gelen Perihan Söylemez, 8 yaşında engelli erkek çocuğu bulunduğunu belirtirken, "Bu merkezin adını duydum ve yaptığım araştırmalarda bir çok kişinin fayda gördüğünü tespit ettim. 6 ay önceden Kurban Bayramı'na denk gelecek şekilde ön rezervasyon yaptırdım. 10 gün boyunca çocuğumla beraber hem tatil yapacağım hem de günde yarım saat terapilere katılacağım" dedi. Elektronik mühendisi Ukrayna asıllı İngiliz vatandaşı 33 yaşındaki Abraham Grokoviko, "İşin tüm stresini bir haftalık tatil kapsamında burada atıyorum.Yunuslara dokunmak ve yüzmek ruhumu dinlendiriyor. Büyük moral ve motivasyonla ülkeme dönüp işime başlayacağım" dedi.