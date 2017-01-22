(Görüntülü Haber) Marmaris'te yazdan kalma günler

MARMARİS'te, son zamanlarda aralıklarla devam eden yağmur ve soğuk hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, sahildeki yürüyüş yapanlar ve kafeteryalarda oturanlarla doldu. Marmaris'te sıcak havayı görenler sahildeki yürüyüş yollarına, park ve kafeteryalara akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 17 derece olarak gösterdiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil şeridi, yürüyüş yapan ve kafeteryalarda güneşlenenlerin akınına uğradı. Kimileri çocukları kimileri de evcil hayvanları ile sahilde ve parklarda oynadı. Kimileri de bisikletleriyle gezdi. Sahilde yürüyüş yapan bazı kişilerin tişört giymeleri dikkati çekti. Halk Plajı'nda sandalye ve masa açıp, deniz manzarası eşliğinde piknik yapanlarda oldu. Sahil kadar denizden de yararlananlar oldu. Su sporları tutkunları jetski ve deniz bisikletine binerek keyifli anlar yaşadı. KIRSAL MAHALLERDE DOLDU Kırsal mahalleri de kent merkezini aratmayan manzaralar yaşandı. Doğayla içiçe olmak isteyenlen kırsal mahallerdeki mesire yerlerini doldurup, piknik yaptı. Yeşilin her tonunun sergilendiği ormanlarda öz çekim yapan Marmarisliler, sosyal medyada paylaşıp, 'Anın tadını çıkartın', 'Cennette bir gün' ve 'Marmaris kış ayında bahar havasıyla cıvıl cıvıl' yorumları yaptı. Sahil yolunda yürüyüş yapan restoran işletmecisi Selahattin Kalkan, "Marmaris'te cennette yaşıyoruz" dedi. İstanbul'dan akrabalarının yanına tatile gelen Melahat Behçe, "Kış mevsiminde bahar havasını yaşıyoruz. Hava sıcak, karşımda deniz manzarası, akrabalarım yanımda bundan güzel bir şey olabilir mi?" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıkları gündüz 19, akşam ise 11 derece civarında seyredeceğini söyledi.