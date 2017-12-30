(Görüntülü Haber) Marmaris'te şüpheli tavuk ölümleri

MARMARİS'e bağlı kırsal Hisarönü Mahallesi'nde bir hafta içinde meydana gelen toplu tavuk ölümleri tedirginliğe neden oldu. Marmaris'e 28 kilometre uzaklıktaki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde 1 hafta içinde 10 evde toplu tavuk ölümleri yaşandı. Hasan Günay'ın annesi ve kayınvalidesi ile yetiştirdiği tavuklardan 100'ü peş peşe öldü. 50 metre uzaklıktaki komşusu Kadir Genç'in 55 tavuğu ile diğer evlerde yetiştirilen 147 kümes hayvanı bir hafta içinde öldü. Hisarönü Mahallesi sakinlerinden Hasan Günay ve Kadir Genç, ölen tavukları poşete sararak çöp konteynerine attıklarını ve bazılarını gelecek olan yetkililere vermek için ellerinde tuttuklarını söyledi. Tavukları ölen bazı mahalle sakinleri ise "Turizm zarar görür" diyerek kameralara açıklama yapmak istemedi. 1 hafta içinde 100 tavuklarının öldüğünü söyleyen Hasan Günay, şöyle dedi: "Aynı arazi içinde annem ve kayınvalidem ile ortak tavuklarımız var. Geçen hafta içinde yumurta veren 3 tavuğumuz kümeste aniden öldü. 'Hastalık kapmış olabilir' diyerek kümesi kireçleyip, veteriner ile görüşerek ilaç takviyesi yaptık. Peş peşe tavuklarımız ölmeye başladı. 1 hafta içinde 100 tavuğumuz sırayla öldü. Birkaç tane elimizde kaldı. Ölen dört tavuğu gelecek olan yetkililere incelemesi için vereceğiz. Diğerlerini poşetleyip çöpe attık." YETKİLİLERİ BEKLİYORLAR Üç gün içinde ne olduğunu anlayamadan 55 tane tavuğunu kaybettiğini belirten Kadri Genç ise "Kalan tavuklarımızın hali çok kötü onlar da öldü ölecek. Muhtarımıza durumu bildirdik. 10 hanede tavuk ölümleri oldu. Yeni aldığımız buğdaydan kaynaklanıyor olabileceğini düşündük. Bir hastalık var ama ne olduğunu anlayamadık. Bize sudan dediler, ama sudan olsaydı beslediğimiz güvercin ve diğer kümes hayvanları da ölürdü. Numunelerimiz hazır yetkililerin gelmesini ve incelemesini istiyoruz" diye konuştu. 4 YIL ÖNCE YALANCI VEBA TAVUKLARI TELEF ETMİŞTİ Hisarönü Mahallesi'nde 2013 Nisan ayında 350 tavuk 'yalancı veba' adlı hastalık nedeniyle telef olmuştu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından mahalle karantinaya alınmış ve ilaçlamalar yapılmıştı. Ölen tavuk, su ve yemlerden alınan numuneler İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmiş, çıkan raporlarda yalancı veba hastalığına rastlanmıştı. Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise Hisarönü Mahallesi'nden kendilerine tavuk ölümleri ile ilgili bir ihbar gelmediğini öne sürdü. Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin ise tavuk ölümü iddialarıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.