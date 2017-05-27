(Görüntülü Haber) Marmaris'te Ramazan Ayı Semazen ve Tasavvuf Müziği ile karşılandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu çeşitli eserleri seslendirerek, sema gösterisi yaptı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nı karşılamak amacıyla Marmaris İlçesi'nde 'Sema mukabelesi ve Tasavvuf Müziği' konseri düzenledi. Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, okul müdürleri ve veliler yanı sıra yabancı turistlerde katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ruhumuzun pasını silerek Mübarek Ramazan ayına güzel giriş yapalım diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Tüm dualarımız ve ibadetlerimiz; dünya da barış, huzur ve zulmün ortadan kalkması için. Dualarımızın mazlumların yaralarına merhem olmasını dilerim" dedi. Etkinlik, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun; Mevlevi Ayini, Tevşih, Naat, Durak, İlahi Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziği'nden eserleri seslendirmesinin ardından yapılan sema gösterisiyle son buldu.