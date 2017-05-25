(Görüntülü Haber) Marmaris'te genel asayiş denetimi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yapılan genel asayiş denetiminde 6 saatte 3 bin 451 kimlik sorgusu yapıldı, 2 bin 237 araç kontrol edildi. Haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı bulunan 13 kişi ve 1 yoklama kaçağı gözaltına alındı. Ülke genelinde aynı anda saat 20.00'de başlatılan 'Huzur ve güven' adlı genel asayiş denetimi Marmaris'te de yapıldı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın başında bulunduğu denetimlere terör, asayiş, trafik, KOM ve narkotik ekiplerinden 130 polis ve 'Zed' adlı narkotik köpeği vatandaşları ve işyerlerini kontrol etti. İlçenin Muğla ve Datça giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Otopark ve cadde üzerinde park halindeki araçların plakaları sorgulandı. Denetimlerde 3 bin 451 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 2 bin 237 araç arandı, plakaları sorgulandı. Dört noktada yapılan aramalarda haklarında mahkeme tarafından zorla getirme ve gözaltı kararı bulunan 13 kişi ile 1 yoklama kaçağı yakalandı. Evraklarında eksiklik bulunan 17 araç otoparka çekildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen tablet bilgisayarlar ile sicil taramaları saniyeler içinde yapılarak vatandaşlarla bekletilmedi. Sicil taramasından geçen vatandaşlarla sohbet ederek denetimler hakkında bilgi alan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Yıl boyunca sürekli olarak bu denetimleri güvenlik güçlerimizle birlikte yapmaktayız. Bundan sonra aralıklarla huzur ve güven denetimlerimiz devam edecektir. Emeği geçen güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim" dedi.