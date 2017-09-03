(Görüntülü Haber) Marmaris'te dönüş yolcuğu başladı sahiller yabancı turistlere kaldı
03 Eylül 2017 Pazar 16:02
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