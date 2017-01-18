(Görüntülü Haber) Marmaris'te CHP'liler ayağa kalk eylemini sonlandırdı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde CHP'lilerin yeni anayasaya tepki için ülke genelinde 3 gündür gerçekleştirdiği "Türkiye için 1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemi bugün de devam etti. Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bugün saat 18.00'de bir araya gelen CHP'li grup, 'Türkiye için bir dakika ayağa kalkıyoruz' eyleminin sonuncusunu gerçekleştirildi. CHP Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. CHP üyeleri, oturdukları banklarda saat 18.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Grup, çevrede oturan vatandaşlara ayağa kalkmaları için rica da bulundu. Oturan çok sayıda vatandaş ayağa kalkarak destek verdi. Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "3 gün süreyle gerçekleştirdiğimiz eylemimizde bizleri sosyal medyada ve meydanlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Görüşmeye gittiğimiz kahvehane, kafeterya ve her ortamda eylemimize devam edeceğiz" dedi. CHP'liler, meydanda bulunan havuz başında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra "Anayasaya Hayır" sloganı atıp tempolu alkışlarla alandan uzaklaştı.