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(Görüntülü Haber) Marmaris'te askeri hücumbot ve denizaltı halka açıldı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında askeri gemi ve denizaltı halkın ziyaretine açıldı. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na...

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında askeri gemi ve denizaltı halkın ziyaretine açıldı. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı TCG Atak P337 adlı Hücumbot ve TCG Burakreis denizaltısı, kent merkezinde bulunan gümrüklü limanda halkın ziyaretine açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, ortaokul ve lise öğrencileri ilgi gösterdi. Günnücek Milli Orman Parkı yanında bulunan gümrüklü limanda demirli askeri hücumbot ve denizaltı, saat 14.00 ile 17.00 arasında ziyaret edildi. TCG Fırtına savaş gemisini de 19-20 Mayıs arasında Uzunyalı Mevkii'nde balıkçı tekneleri ile alınan vatandaşlar 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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