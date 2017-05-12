(Görüntülü Haber) Marmaris'te açlık grevindeki akademisyen ve öğretmene destek eylemi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile CHP ve HDP ilçe teşkilatı üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın sürdürdüğü açlık grevine destek amacıyla eylem yaptı. Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde, bugün gündüz saatlerinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıyılarımızı Koruyalım ve Yaşatalım Derneği ile CHP ve HDP ilçe teşkilatı üyelerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grup, KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın sürdürdüğü açlık grevine destek olmak için bir araya geldi. Eğitim-Sen'in düzenlediği eylemde, Gülmen ve Özakça'nın fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yanı sıra 'Daha fazla KHK değil, adalet hukuk istiyoruz', 'Açlık grevi kritik durumda, bu sesi duyun', 'Hasta değil, direnişçiyiz, yasta değil, direnişteyiz' ve 'Yemeğe değil, adalete açlar' yazılı pankartlar taşıdı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı eylemde, gruba çevredeki vatandaşlar da destek verdi. '37 KİŞİ İNTİHARA SÜRÜKLENMİŞTİR' Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş, KHK'larla hukuksuzca ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlerin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Haksız uygulamalara karşı kurulacağı söylenen komisyonlar kurulmamış ve hiçbir itiraz merci bırakılmamıştır. Siyasi iktidarın devam eden OHAL döneminde en fazla tasfiyeye yöneldiği kesimlerin başında akademi üyeleri ve kamu çalışanları gelmektedir. Yıllarca birlikte iş tuttukları FETÖ mensuplarını kamu bürokrasisinden ihraç etme bahanesi ile çoğu Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyesi olan binlerce alevi, sosyalist, demokrat ve yurtsever açığa alınmıştır. Ülkenin üzerine karabasan gibi çöken bu uygulamalar ile 37 kişi intihara sürüklenmiştir. Çocukları ve aileleri ağır travmalar yaşamaktadır. 1542 üyemiz, toplam 105 kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakıldı. Bu insanların açlık grevi nettir. İşlerini geri istemektedirler. Hükümet yetkilileri acil olarak açlık grevi yapan insanlar için harekete geçmelidir. Haksız ve hukuksuz açığa alınan veya ihraç edilen insanlar görevine iade edilmelidir." Grup, basın açıklamasının ardından 'Hakkımızı direne direne alacağız' ve 'Hak, hukuk, adalet istiyoruz' sloganları atarak olaysız dağıldı.