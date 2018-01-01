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(Görüntülü Haber) Marmaris'te 15 bin kişi yılbaşını sokakta kutladı

MUĞLA’nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yılbaşının ilk saniyelerinde atılan 500 havai fişek gösterisi hayran...

MUĞLA’nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yılbaşının ilk saniyelerinde atılan 500 havai fişek gösterisi hayran bıraktırdı. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek ve yiyecek ikramı yapıldı. Sıcaklığın altı dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 15 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ’ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Çeşitli dans grupları sahne alarak hünerlerini sergiledi. Saat:21.00 sıralarında başlayan kutlamalara Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı. Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi’nde, yeni yıla girilmesiyle havai fişek gösterisi yapıldı. İlçe Belediyesi yetkilileri tarafından 4 apartmanın çatısından 500 havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Çok sayıda kişi muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. DJ’ler çaldıkları “10’uncu ve İzmir Marşı’na vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Marşlar sonrası meydanda kutlamalar sona erdi. Muğla İl ve ilçelerinden gelen takviyelerde birlikte 400 polis güvenlik önlemi aldığı meydanda olay yaşanmadı.

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