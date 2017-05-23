(Görüntülü Haber) Marmaris SAT komandoları nefes kesti

Mustafa SARIİPEK - Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () "KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ" Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Denizkurdu-2017 Tatbikatı'na verilen öğle yemeği arasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Orgeneral Akar, "Bu faaliyetimizin icrası sırasında da dostluk ve barış en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Bu şekliyle hiçbir komşumuzu rahatsız etmek, hiçbir komşumuzun hakkına tecavüz etmek söz konusu değildir" dedi. Orgenaral Akar, şöyle devam etti: "Yurt içinde terör belasını temizlemek için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bunları yaparken de hem iç hukukumuz hem de uluslararası hukuka son derece saygılı davranmaktayız." HEDEFLERE SU USTÜ ATIŞI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Denizkurdu-2017 Tatbikatı'nın öğleden sonraki bölümünde Fethiye açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken hücümbotlardan hedeflere su üstü atışları yapıldı. Yapılan 19 atışın ardından birlikler denizde tören geçişi yapıp tatbikatı sonlandırdı, Aksaz Deniz Üssü Limanı'na döndü.