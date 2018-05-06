(Görüntülü Haber) Marmaris sahilinde binlerce kişi Hıdırellez'i kutladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi 11 kilometre boyunca uzanan sahilde Hıdırellezi kutladı.



Aralarında yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu binlerce Marmarisli bugün saat 20.30'da Hıdırellez’i kutlamak için sahile akın etti. Kent merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar dilek tutanlarla doldu. Kadınlar, çocuklar ve gençler deniz kenarından 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Plajda yakılan ateşin üzerinden vatandaşlar üçer kez atlayarak dilek tuttu. Toplanan taşlar bir süre sonra dualarla denize atıldı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde Hıdırellezi kutlayanlar şarkılarla eğlendi. Ebeveynler eğlenirken çocuklarda kumlarda oyunlar oynadı, denize taş attı.



Melahat Demirci, "30 yıldır Hıdrellezi kutlarım. Yaradan, ülkemize ve milletimize huzur versin" dedi.