(Görüntülü Haber) Marmaris merkezine domuz sürüsü indi
MARMARİS'te çok sayıda yaban domuzu ilçe merkezine indi. Sokaklardaki çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan yaban domuzlarını görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Armutalan Mahallesi'ndeki Tokatlılar Sitesi çevresine,...
30 Ocak 2018 Salı 15:53
MARMARİS'te çok sayıda yaban domuzu ilçe merkezine indi. Sokaklardaki çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan yaban domuzlarını görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Armutalan Mahallesi'ndeki Tokatlılar Sitesi çevresine, dün saat 20.00 sıralarına yaban domuzları sürü halinde indi. Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı. Aralarında yavruların da olduğu 13 yaban domuzu, ana yoldan caddenin karşısına geçerek, sokak aralarında gözden kayboldu. İlçede yaban domuzlarını görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.