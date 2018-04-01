Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

(Görüntülü Haber) Marmaris cıvıl cıvıl

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te bir süredir süren serin hava yerini, sıcağa bırakmasıyla sahil ve sokaklar doldu. Güneşli havayı görenler, sahillere akın etti, denize girenler oldu. Marmaris ilçe merkezinde bir haftadır...

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te bir süredir süren serin hava yerini, sıcağa bırakmasıyla sahil ve sokaklar doldu. Güneşli havayı görenler, sahillere akın etti, denize girenler oldu.

Marmaris ilçe merkezinde bir haftadır devam eden yağmurlu ve soğuk hava yerini güneşe bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçede, sahil ve sokaklar cıvıl cıvıl oldu. Güneşli havayı gören vatandaşlar ve yabancı turistler, sahillere akın etti. Kimileri çocuklarıyla halk plajında eğlenirken, bazıları da denize girdi.

Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahilindeki kafeteryalarda oturanlar, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Turistler, deniz bisikletiyle körfezi keşfederken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Sahil yolları, yürüyüş ve spor yapanlar ile canlandı. Kent merkezinin yeni buluşma noktalarından biri olan Saman İskelesi'ndeki Belediye Aile Çay Bahçesi, eşsiz manzarasını seyredenlerle doldu. Çaylar yudumlandı, çocuklar parkta oyuncaklarla gün boyu oyunlar oynadı. Siteler Mahallesi'nden başlayarak İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahiller, vatandaş ile turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecektir. Hafta başından itibaren sıcaklarda artışlar gözlemlenecektir" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314