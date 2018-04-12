Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() MARMARAY Sirkeci İstasyonunda raylara düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.
(Görüntülü Haber) Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda raylara düşen kişi hayatını kaybetti
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() MARMARAY Sirkeci İstasyonunda raylara düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü....
12 Nisan 2018 Perşembe 14:05
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