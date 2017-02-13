Ersan SAN / İSTANBUL () - MARMARAY seferlerinde teknik bir arızdan olduğu açıklanan aksamalar yaşanıyor. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" şeklinde anons yapılıyor. Arızanın nedeniyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
(Görüntülü Haber) Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor
Ersan SAN / İSTANBUL () - MARMARAY seferlerinde teknik bir arızdan olduğu açıklanan aksamalar yaşanıyor. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" şeklinde anons...
13 Şubat 2017 Pazartesi 17:04
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