Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı 18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında olay sırasında istasyonda tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Marmaray'daki olayın görüntüleri ortaya çıktı
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı 18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren...
13 Nisan 2018 Cuma 13:28
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