(Görüntülü Haber) Marmaray'da yaşanan yoğunluk sona erdi

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Vapur seferlerinin iptal edilmesiyle Marmaray'da yaşanan yoğunluk normale döndü. İstanbul'da görülen yoğun sis nedeni ile iptal edilen vapur seferleri diğer ulaşım araçlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. İş çıkış saatlerinde özellikle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen yurttaşlar Marmaray istasyonlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Saat 21.00 itibarı ile Marmaray seferlerinde görülen yoğunluk normal seviyelere indi. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul’da yaşanan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığından Marmaray’ da yoğun yolcu talebi meydana gelmiştir. Yaşanan izdiham nedeniyle özellikle Yenikapı ve Sirkeci istasyonlarında yolcular kontrollü olarak kabul edilmiştir. Yoğunluğa rağmen Marmaray trenlerinde herhangi bir aksama ve gecikme meydana gelmemiştir." denildi.