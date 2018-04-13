Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, () MARMARAY Sirkeci istasyonunda raylara atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Baha Güzeycan son yolculuğuna uğurlandı. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Güzeycan için Zeytinburnu Taş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Güzeycan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Güzeycan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi.
(Görüntülü Haber) Marmaray'da raylara atlayan genç son yolculuğuna uğurlandı
Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, () MARMARAY Sirkeci istasyonunda raylara atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Baha Güzeycan son yolculuğuna uğurlandı. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar...
13 Nisan 2018 Cuma 15:25
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