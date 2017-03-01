(Görüntülü Haber) Marmaray'da bugün de yoğunluk yaşanıyor (3)

Mehmet İlkay ÖZER - Hakan TARHAN / İSTANBUL () - İSTANBUL'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray'ı tercih edince dün akşamki gibi yine yoğunluk yaşandı. Marmaray istasyonlarında oluşan kalabalık nedeniyle yolcular marmaray istasyonuna aralıklarla alınıyor.