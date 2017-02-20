(Görüntülü Haber) Marmara Denizi'nde 3 metrelik köpek balığı yakaladı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),()TEKİRDAĞ'da Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, 3 metre uzunluk, 150 kilo ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çorlu'da 15 yıldır balıkçılık yapan 28 yaşındaki Kıvanç Batur, arkadaşıyla birlikte dün gece balık avlanmak için Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçıların ağlarına 150 kilo ağırlığında 3 metre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Ağlarına büyük bir köpek balığı takıldığın belirten Kıvanç Batur, "Arkadaşlarla birlikte balık için denize açıldık. Bu köpek balığı ağlarımıza takıldı. Üç metre boyunda 150 kilo ağırlığında. Şu anda tezgahımızda sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Satılık mı diye soran çok. Almak isteyenlere kilosu 20 liradan satacağız" dedi.