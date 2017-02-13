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(Görüntülü Haber) Mardin’de terör operasyonu: 30 gözaltı (2)

VALİLİK: 1 KÖY MUHTARININ DA BULUNDUĞU 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra PKK/KCK...

VALİLİK: 1 KÖY MUHTARININ DA BULUNDUĞU 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tuguy Komutanlığı komutasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen, 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adlı verilen operasyon ile ilgili şöyle denildi: "Operasyonunda. 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 1 adet RPG7 roketatar, 1 adet Kanas ve silah üstü termal, 1 adet 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve telsiz düzeneği, İl Jandarma Komutanlığı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü alarak imha ediliştir. 1 adet salça teneke içerisinde tuzaklanmış EYP ve pil bloğu ele geçirilmiştir. Ayrıca, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 46 şahıs hakkında adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 42 adreste icra edilen faaliyette, çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirilmiş olup, aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu toplam 46 şahıs hakkında adli işlem başlanılmıştır."

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