(Görüntülü Haber) Mardin Valisi Yaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusuna ziyaret

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN Valisi Mustafa Yaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Derik ilçesinden Afrin'e giden korucular arasında bulunan Müzaffer Duva (28), Hasip Tan (29) ve Mehmet Reşit Övet (29), 1 Mart günü, 9 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Demirli köyü Işıklı mezrasındaki evine gelen güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı ziyaret etti. Vali Yaman'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de eşlik etti. Yaralı güvenlik korucusu Müzaffer Duva'nın annesi Cemile ile babası Adem Duva, Vali Yaman ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Köy muhtarı ve emekli güvenlik korucusu Münir Duva'nın yaralı güvenlik korucuları için bazı taleplerde bulunması üzerine Vali Yaman, "Gereken her türlü yardım ve destek verilecektir. Gerekli birimlere talimatı da şimdi veriyoruz" dedi. 'YANIMDA ŞEHİT OLAN ARKADAŞLARIMA ÜZÜLÜYORUM' Müzaffer Duva ise 6 ay önce güvenlik koruculuğuna başladığını belirterek, "5 kardeşiz. 6 aylık güvenlik korucusuyum, 1 kardeşim de vatani görevini halen sürdürüyor. Afrin'de aniden saldırıya uğradık. Sağ gözümden ve sağ ayağımdan yaralandım. Biz mevzideydik, saldırıya uğradık. Sağ gözümden mermi sıyırması sonucu hafif yaralandım. Götürüldüğüm Hatay'daki hastanede ilaç verdiler. Ayağım hafif ağrıyor. Yanımda şehit olan arkadaşlarıma üzülüyorum" diye konuştu.