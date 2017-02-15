(Görüntülü Haber) Mardin'de 'çocuk gelin' yapılmak için kaçırılan genç kız kurtarıldı (2)

BABA: HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde evinin önünden evli ve 7 kız çocuğu babası 55 yaşındaki M.A.S. tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı öne sürülen 17 yaşındaki H.S., düzenlenen operasyonla 12 gün sonra kurtarılırken, babası Muhsin Semin, kızının bulunması ve kurtarılması için çaba sarf eden herkese teşekkür ettiğini söyledi. Muhsin Semin, şunları söyledi: "Kaçıran adam 55 yaşında. Kızımla zorla evlenmek istiyor. Kızım onun torunu yaşında. Bu tür zorla kız kaçırma olayları 100 yıl öncesine kaldı. Çok şükür kızım bulundu. Şikayetçi olduğumuz andan itibaren güvenlik güçlerimiz, Kaymakamız, Valimiz, Bakanlar, hatta Cumhurbaşkanlığına kadar kişiler bizleri arayıp yardımcı olacaklarını söylediler. Kızımın bulunmasında katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok sevinçliyim ki ben böyle bir bayrağın altında yaşıyorum. Beni temsil eden bu devletimi, bu bayrağımı Allah yere düşürmesin. Allah bu güvenlik güçlerimize zarar, ziyan vermesin. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na göstermiş oldukları ilgi ve çabalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kızımın sağlık durumunda hiç bir rahatsızlığı yok. Kendisi Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisinden bir süre destek aldı. Gerekli muayeneden sonra kızımın zarar görmediği anlaşıldı."