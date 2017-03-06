(Görüntülü Haber) Maratonda ölen sporcunun cenazesi İstanbul'a götürüldü

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur'un, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun otopsi sonrası hazırladığı raporda, Zeynel Murat Batur'un kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği kaydedildi. İNSANLARIN BEYANLARINI ESAS ALIYORUZ Organizasyonu düzenleyen firma Turset Project Management sahibi Özgür Emeklioğlu, yarışmacılardan sağlık raporu istenip istenmediği konusuyla ilgili soruları yanıtladı. Emeklioğlu, dünyada ve Türkiye'deki bu tip küçük ya da büyük bütün maratonların kişisel katılımlı, bireysel talepli organizasyonlar olarak geçtiğini belirtti. Emeklioğlu, "Son derece elit sporcuların katıldığı değil, halka yaygın bir yarış. Dolayısıyla insanların beyanlarını esas alıyoruz. Dosyalarında da bu beyanların bazı şartları sağlamaları karşılığında yarışlara katılabiliyorlar. Biz insanlara bu soruları çok net bir şekilde soruyoruz. Yani 'Şu şu şu noktalarda, farklı hastalık özgeçmişiniz var mı, lütfen bunu beyan edin' şeklinde. Tüm dünyadaki uygulaması da böyle, Paris maratonunda, Amsterdam ya da Berlin maratonunda bu şekilde taahhüt alınıyor" dedi. Runatolia Antalya Maratonu'nda alınan sağlık tedbirleriyle ilgili de bilgi veren Özgür Emeklioğlu, şöyle konuştu: "Onların planı yarış öncesi yapılıyor. Başlangıç noktasında duran ambulans sayısı, sporcuların dönüş noktalarında ve bitiş noktalarında duran ambulans sayısı ve ilk yardım çadırları ve ara noktalara hızla ulaşmak için motorize ambulans denilen ilk yardım ekipleri bir plan dahilinde pozisyon alıyor. Aynı zamanda kilometre koşu grubunun sonuncusunu takiben mobil ambulans bulunuyor. Örnek 42 kilometre koşan grubun en son koşan kişisinin ardında bir ambulans, 21 kilometre koşan grubun en sonunda bir ambulans ve 10 kilometre koşan grubun peşinde bir ambulans takip ediyor." ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ Batur'un kalp krizi geçirdiği an yapılan müdahalelere ilişkin de bilgi veren Emeklioğlu, “Bitiş çizgisine 300 metre kala bir anda bir kriz geçirip yere yığılma sözkonusu. Çok tesadüf olarak yarışmacının yanında yarışmaya katılan bir anestezi uzmanı ve bir doktor aynı anda eş zamanlı koşarken olayı görüyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Tüm yardım ekipleri ve organizasyon yetkililerine bilgi veriliyor. Ekipler çok yakın bir mesafede ve koşarak müdahale ediyorlar. Ardından ambulans ekibi alana geliyor acil olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor" dedi.