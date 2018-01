(Görüntülü Haber) Mantar tantunisine büyük ilgi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde oturanlar ormandan topladıkları mantarların tantunisini yaparak alternatif lezzet yaptı.



Ürettiği üzümü ile bilinen Üzümlü Mahallesi kadınları bu kez farklı bir lezzete imza attı. Toplandıkları Kanlıca cinsi mantardan tantuni yapan kadınlar, ziyarete gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeline ikramda bulunurken tam not aldı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, kurum olarak 2017 yılını son 10 yılın en verimli yılı olarak kapattıklarını belirterek, personeli ödüllendirmek için gezi düzenlediklerini söyledi. Personelinin moralinin yüksek tutulması için çam ağaçları arasında mantar toplama organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Çelik, "Başarılı personelimizi ödüllendirmek için Toroslar'ın zirvesindeki Üzümlü Mahallesi’ne mantar toplamaya götürdük. Burada hem spor yaptık hem bol oksijen elde ettik. Topladığımız mantardan tantuni yapılmasını sağlayarak birlikte yedik. Bize mantar tantunisi yapan köyün maharetli kadınlarına teşekkür ediyoruz" dedi.



Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da ürettikleri tatlıları satarak hem ülke hem de kendi aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınların sezonu olması nedeni ile topladıkları kanlıca mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, "Üzümlü kadınları Mersin'in lezzet listesindeki et ve tavuk tantunisi listesine şimdi de mantar tantunisi ekledi. Orman köylüsü kadınlarımızın bu üretkenliği takdirle karşılıyoruz. Bundan sonra öyle tahmin ediyorum ki halk et ve tavuk tantunisinin ardından mantar tantunisi de tatmak isteyecek. Damak tadımıza yeni bir lezzet sunan Üzümlü kadınlarına teşekkür ediyorum. Bölge Müdürlüğü olarak bizler orman köylümüze daha fazla destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ise mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, yurt geneline tanıtmak istediklerini söyledi. Başbilen, "Zeytinyağı yapılan mantar tantunisini yiyen bir daha bırakamaz. Damak tadımıza Üzümlü Köyü olarak bir yeni lezzet daha ekmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.