(Görüntülü Haber) Manisalılar beyaz örtünün keyfini sürdü

Mehmed HAKKI ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()-MANİSA'da etkisini gösteren kar yağışı, şehir içi trafiği olumsuz yönde etkilerken, güne karla başlayan vatandaşlar ise beyaz örtünün tadını kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Manisa'da bu sabahtan itibaren tekrar etkisini gösteren yoğun kar yağışı, şehir içi trafiği olumsuz etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler Şehzadeler ile Yunusemre'nin belediye ekipleri, il merkezindeki ana güzergah yollarında, kar küreme araçlarıyla yolları temizledi. Yollarda, tuzlama çalışması yaptı. Şehzadeler'deki Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen vatandaşların birçoğu, kar manzarasının güzelliğini ölümsüzleştirmek için sıklıkla özçekim yaptı. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazıları kardan adam yaptı. OKULLARA KAR TATİLİ Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla Gördes ve Demirci ilçelerindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar bugün 1 günlük tatil edildi. Akhisar, Kırkağaç, ilçelerindeki kırsal mahallerde taşımalı eğitim alan okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Ayrıca Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki tüm okullar öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ise il genelindeki tüm fakülte ve yüksekokullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde kapanan yollarının olmadığını, belediye ekiplerinin kar küreme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollardaki trafik akışının devam ettiğini ifade etti.