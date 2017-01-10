KAFENİN TENTESİ KARDAN ÇÖKTÜ Manisa'da etkisini gösteren kar yağışı yüzünden, Turgutlu'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kaymakamlığın kararıyla eğitimin 1 günlüğünü tatil edildiğini belirtti. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle, Manisa merkezdeki bir kafenin önünde bulunan tentesi, çöktü. Olayda yaralanan olmaması sevindirdi.
(Görüntülü Haber) Manisalılar beyaz örtünün keyfini sürdü (2)
KAFENİN TENTESİ KARDAN ÇÖKTÜ Manisa'da etkisini gösteren kar yağışı yüzünden, Turgutlu'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kaymakamlığın kararıyla eğitimin 1 günlüğünü...
10 Ocak 2017 Salı 12:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.