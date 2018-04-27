(Görüntülü Haber) Manisalı üretici, 'astronot gıdası' kinoayla kazanacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, buğdaydan istediği geliri elde edemeyen üretici, gideri buğdayla aynı; ancak geliri yüksek olan, 'astronot gıdası' olarak bilinen kinoaya yönelmeye başladı. Üreticilerden İbrahim Çıvgın (58), bu yıl ilk defa 18 dönümlük arazisine kinoa ektiğini belirterek, kilosundan 5- 8 lira gelir elde etmeyi beklediğini söyledi. 'Astronot gıdası' olarak bilinen ve Güney Amerika başta olmak üzere ABD ile Avrupa ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilen kinoa, Manisalı üreticilerin gözdesi oldu. Saruhanlı ilçesinde, bu yıl ilk kez 18 dönümlük arazisine kinoa eken İbrahim Çıvgın, haziran ayı sonunda kinoadan iyi gelir elde etmeyi bekliyor. Çıvgın, 5 yıl boyunca 18 dönümlük arazisine buğday ektiğini; ancak üründen beklediği geliri elde edemediğini belirterek, kinoa ile oğlu sayesinde tanıştığını söyledi. Çıvgın, "İstanbul'da bunun bir derneği var. Dernekten gereken tohumları aldık. Tohumu bize kargoyla gönderdiler. Biz de kinoayı 4 Şubat'ta 18 dönüm arazimize ektik. 120 gün içerisinde hasat yapabileceğimizi bize söylediler. Şimdi büyümeye başladı" diye konuştu. BUĞDAYA GÖRE 1'E 3 VERİYORMUŞ Yaptıkları araştırmada bitkinin, buğdaya göre daha fazla kazandırdığını, ekiminin ve toplanmasının buğday gibi yapıldığını anlatan Çıvgın, şunları söyledi: "Kinoa sulu veya susuz alanlarda yetişebiliyor. Buğday gibi ekebiliyorsun, buğday gibi masraf yapıyorsun. Kinoadan sulandığı takdirde dekar başına yaklaşık 450 kilo verim alabiliyorken sulanmadığı takdirde 250- 300 kilo arasında değişen miktarda verim alınabiliyor. Geçtiğimiz yıl buğdayın kilosunu 80 kuruşa satarken, kinoanın kilosu kalitesine göre 5- 8 lira arasında değişiyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl 18 dönümlük araziden buğdaydan 3 bin 600 lira gelir elde ederken, bu yıl kinoadan yaklaşık 18 bin lira kazanmayı bekliyorum. Görünüşte verim olarak buğdayla aynıymış gibi görünüyor; ancak fiyat farkı çok. Buğdayın 3 katı gibi. Buğdaydan 1 kazanıyorsak kinoadan 3 kazanacağız. Haziran ayında kinoanın hasadına başlayacağım." 'ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR' Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise ilçelerinde ilk defa kinoa yetiştirilmeye başlandığını belirterek, üreticilere bu bitkiyi yetiştirmesini tavsiye etti. Okur, "Çiftçilerimizin pamuğa, mısıra, buğdaya alternatif ürün olarak ekmiş oldukları kinoa bitkisi ilk kez deneniyor. Bu kinoa bitkisinin çok faydalı olduğunu ve ununun astronotlar tarafından tüketildiği, dünyada çeşitli ülkelere ihraç edilen bitki olduğunu duyduk. Ülkemizde de bu bitkinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bu bitki çorak arazilerde de yetiştirilir, çok fazla su istemiyor. Kırsal arazilerde bu bitkinin ekilerek yaygınlaştırılması çiftçiye kazandırır. Fiyatlarının da cazip olduğunu duyduk. Kinoanın kilo satış fiyatı 5 ile 8 lira arasında. Buğdayın kilo fiyatı ise 80 kuruş civarında. Çiftçilerimizin bu bitkiyi ekip para kazanmalarını istiyoruz" dedi. Kinoanın buğday gibi ekilip, biçildiğini dile getiren Başkan Okur, makineyle çalışıldığı için çiftçiye cazip geldiğini söyledi.