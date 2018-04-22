(Görüntülü Haber) MANİSA TIRLA ÇARPIŞAN MİNİBÜSTEKİ ASKER VE KORUCULAR YARALANDI
22 Nisan 2018 Pazar 16:01
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