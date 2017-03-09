(Görüntülü Haber) Manisa'daki kamu kurum müdürlerine referandum kararının nedenini anlattı

İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ) MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Manisa'da bir araya geldiği kamu kurumu müdürlerine anayasa değişikliği referandumunda neden evet dediklerini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Manisa Öğretmenevinde kamu kurum müdürleriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve birçok kurum müdürü toplantıya katıldı. Anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Memiş, "Cumhurbaşkanlığını milletin seçmesiyle başlayan yeni Türkiye sürecini, bu sürecin sonunda; 15 Temmuz gibi sürecin, milletin Çanakkale ruhuyla yepyeni bir Türkiye oluşturduğunu, referandum süreciyle birlikte de tekrar Türkiye idealinin ortaya konulduğunu anlatacağız. Herkesin özgür iradesi var. Herkes elbette ki özgür iradesi ile kararını verecek. 'Hayır' demek en kolay iş. 'Hayır' gerekçeleri tek bir şeye sığdırılmaya çalışılıyor. Tek adamlık deniliyor" diye konuştu. "HAYIR TARAFININ NE OLDUĞU ORTADA" Ülkede istikrarın sürmesi için yeni bir sistem değişikliğine gidilmesinin gerek olduğunu öne süren Memiş, "Türkiye'de 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet değişmiş. Yani 1.5 yıla bir hükümet değişmiş. Türkiye'de artık istikrarın yansıması için yeni dönemde bir sistem getirilmesi gerekilir. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi getirilmek isteniyor. Bunu tek adamlık gibi göstermek, rejim değişikliği gibi göstermek, bunu ülkenin felaketi gibi göstermek, bunu ülkenin bölünmesi gibi göstermek gerçekten çok çirkin ayıp bir kampanyadır. Hayır tarafının ne olduğu da ortada. Evet tarafının ne olduğu da ortada. Milletin iradesine kafalarını bulandırarak ipotek koymak isteyen bir anlayış var. Herkesin görüşüne, düşüncesine, ideolojisine saygılıyız. hayır diyende bu ülkenin evet diyen de bu ülkenin çocuğudur. Biz Anadolu da evet diyeni ile hayır diyeni ile de asla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz kardeşiz. Bu ülkede görüşünüz ne olursa olsun sandığa hangi yönde gidersek gidelim o kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere inat bu ülkenin birleşmesi yönünde çimentosu olma yolunda mücadele edeceğiz" diye konuştu. "EVET DİYECEĞİMİZİ AÇIKLADIK" Referandumda evet diyeceklerini belirten Memiş, "Çocuklarımızın bizim yaşadığımızı görmemesi için, çocuklarımızın gelecekte güçlü bir Türkiye'de yaşaması için önümüzdeki referandum sürecinde evet diyeceğimizi açıkladık. Bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Kim bize yandaş derse desin milletin yanında kim varsa hepimiz bu milletin bir evladıyız. Milletin yanında kim varsa bizde onun yanında elbette ki dururuz. Millet için bir çivi çakanın yanında oluruz ama bu millete tuzak kuranların, bu millete darbe yapanların, bu milletin geleceği ile oynamak isteyenlerin babamızın oğlu bile olsa sonuna kadar karşısında oluruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Memiş, gün boyunca başta Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.