(Görüntülü Haber) Manisa'daki FETÖ iddianamelerin çatısı mali yapılanma olacak

MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, ildeki FETÖ/PDY'nin çatı davasının örgütün mali yapılanması olacağını ifade etti. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 10 Mayıs Çarşamba günü, trafik kazasında ölen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için Şehzadeler İlçesi'ndeki Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuttu. Mevlid-i Şerif'e, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, savcılar, hakimler ve avukatlar katıldı. Ayrıca lokma döktürülerek vatandaşlara dağıtıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcı Akif Celalettin Şimşek, merhum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in çok iyi bir savcı olduğunu belirterek, vefatının yargı camiasını derinden üzdüğünü dile getirdi. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, kentteki FETÖ'ye yönelik açılan ve açılacak davalarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bazı ilçelerdeki iddianamelerin bittiğini ve davaların açılmaya başlandığını ancak mali yapılanma ayrıca askeri kanatla ilgili iddianamelerin hazırlığının sürdüğünü dile getiren Başsavcı Şimşek, şunları söyledi: "15 Temmuz sonrası süreçte tüm Türkiye genelinde devam eden soruşturmalar var. Birçok yerde bu soruşturmalarda sona gelindi. Bazı önemli konularda da çatı iddianameleri düzenlendi. Hem idari mali yapılanmasıyla ilgili hem de 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı tespit edilen askeri erkanda bulunan olayın failleri hakkında. Şimdi Manisa ölçeğinde ilçelerimizde açtığımız davalar mevcut. Bunlar lokal davalar oldu. İdari mali yapılanma 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karıştığı, örgütün faal üyesi olduğu şüphesiyle hakkında işlem yaptığımız askeri grup var. Bununla ilgili iddianamelerle sona yaklaşıldı. İdari mali yapılanmayla ilgili iddianamede sıkıntı yaşıyoruz. Bir şeyleri tam tamamlıyorsunuz. İdari mali yapılanma, diğer grup soruşturmaları gibi değil. Emniyet, yargı, askeri kanada ilişkin yürüttüğümüz soruşturmalar kapsamında değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Bunun soruşturmaları gerçekten ciddi ve teknik analizi gerektiriyor. Bilirkişi raporlarında yeni delilere ulaşıyoruz. Onlar dosya içine koyulduğunda tekrar zaman dilimi işliyor. O dosyayla ilgili şüphelilerin tamamı hakkında değil, yönetici mütevelli heyetleri ve idari mali yapılanmaya bir şekilde destek olan yapıyla ilgili ayrıma gideceğiz." "BU DOSYADA YAKLAŞIK 600'E YAKIN ŞÜPHELİMİZ VAR" Mayıs ayı sonu itibariyle örgütün mali yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamelerin bitirileceğini ve davanın açılabileceğini dile getiren Şimşek, "Bu ayın içinde idari mali yapılanmayla iddianamelerin tamamlanacağını düşünüyorum. Şu anda elimizde ilçelerden gelenler dahil bir hayli soruşturma evrakı var. Meslek gruplarına ve konulara göre ayırdığımız dosyalarımız var. İdari mali yapılanmayla ilgili bir tek dosyamız var. 15 Şubat 2015'te başlayıp devam eden bir dosyaydı. Bu dosyanın davasını açacağız. Bu dosyada yaklaşık 600'e yakın şüphelimiz var. Bunların bir kısmı tutuklu. Bu dosyayı çatı dosyayı haline getirip, diğerlerini sonra açacağız. Son HSYK kararı ile tek mahkemenin özel yetkili mahkemenin bu işi götüremeyeceğine tespit edildi. Manisa'ya 3'üncü bir Ağır Ceza Mahkemesi açıldı. FETÖ soruşturmaları ve yargılamalarının yapılması amacıyla" diye konuştu. "BİR AN ÖNCE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ" Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek son olarak, kamuoyundaki Manisa'daki FETÖ davalarını geciktirildiğine yönelik eleştirilere cevap vererek, "Biz dosyamızı savcılık olarak soruşturma aşamasında hiçbir eksik kalmaksızın mahkemeye sevk etme düşüncesindeyiz. Bazı eksiklikleri göz ardı ederek mahkemeye intikal ettirdiğimizde yargılama süreci uzuyor. O zaman insanlar niye yargılama gecikiyor, adalet gecikiyor diye şikayet ediyor. Mahkemeye gidildiğinde yargılama sürecinin soruşturma süreci kadar uzun sürmemesini istiyoruz. Bir an önce karar vermesini istiyoruz" dedi.