(Görüntülü Haber) Manisa'da Şehit Ömer Halisdemir Parkı açıldı

MANİSA'nın merkez Şehzadeler Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verildiği parkı törenle hizmete açtı. Şehzadeler Belediyesi tarafından Kuşlubahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verildi. Parkın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Jandarma Komutanı Albay Şefik Güvenç, Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un birer konuşma yaptığı törende, Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik de halka seslendi. İlçeye 61 yeni oyun grubu parkı ve bu parklara 36 takım spor aletleri monte etiklerini söyleyen Başkan Çelik, 3 bin metrekarelik Şehit Ömer Halisdemir parkının ise toplam 600 bin liraya mal olduğunu belirtti. Başkan Çelik, parka 166 adet ağaç dikildiğini söyledi. 15 Temmuz şehitlerini unutmayacaklarını belirten Çelik, hain darbecilerinin her zaman lanetleneceğini belirtti. ÖĞRETMENİ KONUŞTU Halisdemir'in 1991- 1992 yıllarında öğretmenliğini yapan, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ruhsar Sözen İkiz de konuşma yaptı. İkiz, "Bugün burada olmak gurur verici. Ben Ömer Halisdemir'in, ilk öğretmenlik yaptığım yıllarda hem sınıf öğretmeni hem de Türki Dili ve Edebiyatı öğretmeniydim. Gerçekten çok beyefendi bir öğrenciydi. Duygusal ve çok dürüst bir çocuktu. O özelliği hiç aklımdan çıkmamıştı. Türk tarihinde kahramanlarımız çok fazla. Bu kahramanlar içerisinde Ömer Halisdemir'i de görmek beni çok duygulandırdı" dedi. Konuşmaların ardından dua edilmesinden sonra park hizmete açıldı.