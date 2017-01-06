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(Görüntülü Haber) Manisa'da lodos seyir halindeki TIR'ı devirdi

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () - MANİSA'da etkili olan kuvvetli lodos fırtınası yalıtım malzemesi yüklü TIR'ı devirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan TIR'dan yola az miktarda malzeme saçıldı. İzmir'in Tire İlçesi'ndeki bir fabrikadan...

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () - MANİSA'da etkili olan kuvvetli lodos fırtınası yalıtım malzemesi yüklü TIR'ı devirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan TIR'dan yola az miktarda malzeme saçıldı. İzmir'in Tire İlçesi'ndeki bir fabrikadan yüklediği yatılım malzemelerini bugün saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Karaağaçlı Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı çift dorseli TIR, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Şoför Özeger, Manisa Çevreyolu'na geldiğinde saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos fırtınası nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan TIR devrildi. TIR şoförü Özeger kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen TIR'dan her biri yaklaşık 2 metre boyunda 1 metre enindeki az miktardaki poşetlenmiş yalıtım malzemesi yola saçıldı. TIR ve yola saçılan yalıtım malzemeleri vinç yardımıyla kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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