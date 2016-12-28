Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA'da, NARKOTİM ekiplerinin kahvelere yönelik yaptığı asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri, akşam saatlerinde kahvelere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi ve Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki kahvelerde yapılan uygulamada yaklaşık 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında hakkında arama kararı bulunan 27 yaşındaki M.P. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Manisalı vatandaşların huzuru ve uyuşturucuya geçit vermemek için uygulamaların devam edeceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Manisa'da kahvelere asayiş uygulaması
Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA'da, NARKOTİM ekiplerinin kahvelere yönelik yaptığı asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla...
28 Aralık 2016 Çarşamba 21:08
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