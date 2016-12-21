(Görüntülü Haber) Manisa'da faizsiz 50 bin lira kredi izdihamı

Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'da, KOSGEB'in 50 bin lira faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenler, KOSGEB müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gece 00.03'ten bu yana beklediğini ancak sıranın gelmediği söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Çevik kuvvet ekipleri de müdürlüğe gelerek vatandaşların kavgalarının büyümesini önledi. KOSGEB'in 50 bin lira faizsiz kredi desteğiyle ilgili başvuruların son gününde, Manisa'da Ticaret ve Sanayi Odası içinde bulunan KOSGEB Müdürlüğü'nde adeta izdiham yaşandı. 12 ay ödemesiz 36 ay taksitli sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak isteyen Manisalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren KOSGEB önünde beklemeye başladı. Faizsiz kredi kuyruğu sadece müdürlük önünde değil, merdivenleri de aşarak bina dışına kadar ulaştı. Sistemin yavaş olduğundan yakınan ve saatlerdir beklediklerini söyleyen bazı vatandaşlar isyan etti. POLİS GÜVENLİĞİ SAĞLADI Faizsiz kredi umuduyla beklemeye devam edenler arasında kimi zaman sıra kavgası çıktı. Kalabalıkla başa çıkamayan görevliler de güvenliği sağlaması için çevik kuvvet ekiplerini olay yerine çağırdı. Sıra kavgalarına müdahale eden polis, vatandaşların sıraya girmesine de yardımcı oldu. "SÜRE UZATILSIN" Sabah 00.06'dan bu yana sıra belgelerini vermek için sıra beklediğini söyleyen Murat Çalışkan, sadece Manisa merkezde başvuru yapılmasını ilçelerde işlemlerin olmamasını eleştirdi. Çalışkan, internetten de başvuru yapmak için çok fazla uğraştıklarını ve birçok belge topladıklarını belirterek, belgelerin maliyetinin yaklaşık 70 lira olduğunu söyledi. Çalışkan, "Açılmadan önce buraya geldik. Sabah namazından beri buradayız. Sistem ilerlemiyor. Zaten Manisa genelinde söylenildiğine göre yaklaşık 270 kişiye verilecekmiş. Başvuran sayısı ise binleri aştı. Altyapı eksik. Eğer eksik altyapı varsa bunu 3 güne sıkıştırmayın. Biz uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu. KREDİYİ ALAN BORCUNU ÖDEYECEK Faizsiz kredi desteği alabilme hayali kuran Önder Topçu da, krediyi alabilmesi halinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Topçu, "İnsanlar saatlerce sırada bekliyor. Rezillik yaşıyoruz. Dünden kalanlar da var. İnternette de savaş halindeydik. Şuanda biz 80'li yılları yaşıyoruz. O yıllardaki hastane sıraları andırıyor. Eğer parayı alabilirsem borçlarımı ödeyeceğim. Belgelerimizi çalışanların masalarına koyup gidiyoruz, sadece masalarına koyabilmek için saatlerce bekliyoruz" dedi. Erdem Ali Ercan ise her ilçede KOSGEB memuru olduğunu ancak tek bir yere kayıt yapılmasın eleştirerek, parayı alabilirse borçlarını ödeyeceğini anlattı. KOSGEB yetkilileri de, gece saat 23.59'a kadar işlemlerin süreceğini açıkladı.