Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...

(Görüntülü Haber) Manisa'da deprem korkutuyor; halk geceyi çadırlarda geçirdi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da dün saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 19 saatte, büyüklükleri...

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da dün saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 19 saatte, büyüklükleri 1.2 ile 4.8 arasında değişen toplam 66 artçı sarsıntı oldu. Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde, evleri hasar görenler ve devam eden sarsıntılar nedeniyle korkanlar, geceyi Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlar ve yakınlarının yanında geçirdi.

Manisa'da, dün saat 18.53'te merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi. Derinliği yüzeye yakın olduğu için Manisa ve ilçelerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte birçok yerde halk ev ve işyerlerinden sokaklara fırladı. Deprem nedeniyle Gölmarmara'da büyük bölümü kerpiç 16 evde çatlaklar olup, hasar oluştu. Büyük paniğe neden olan bu ilk depremin ardından, bugün saat 13.00'e kadar, Gölmarmara ve Saruhanlı merkezli, büyüklükleri 1.2 ile 4.8 arasında değişen 66 artçı sarsıntı oldu.

Depremde evleri zarar görenler ve tedirginlik yaşayanlardan bazıları, yakınlarının yanında kalmayı tercih etti. Depremden korkanların kimisi de evlerinin bahçelerine çadır kurdu. KAYMAKAM: YARALIMIZ VE CAN KAYBIMIZ YOK

Depremin ardından AFAD tarafından bölgeye yardım geldi, çadırlar kuruldu. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, şu ana kadar Tiyenli Mahallesi'nde 32 çadır kurulduğunu belirtip, "Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesinde dünden beri bir deprem fırtınası devam ediyor. Yaralımız veya bir can kaybımız yok. Fakat köy tipi 16 evimizde hasar oluştu. Biz onlara ivedi olarak çadırlar kurduk. Akabinde 16 çadır talebinde bulunan vatandaşlarımız daha oldu. Şu an kaymakamlığımızda görevli personelimiz ve mühendisler mahallemize geldi. Hasarlı olan evleri tek tek kontrol edip rapor tutacaklar. Evler kontrol edildikten sonra çadır talepleri de karşılanacak. Vatandaşlarımızın korkmamalarını ve hasarlı olan evlerine girmemelerini istiyoruz" dedi.

DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR

Tiyenli Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Necla Avcı, geceyi dışarıda geçirdiklerini belirtip, "İlk deprem olduğu anda evde uyuyordum. Sonra beni evden çıkardılar. Çok korktum. Altan bir ses geldi. Hala depremin şokunu yaşıyorum. Dün akşamdan beri dışarıda çadırda kalıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hafine Şahin de "Depremde korkudan bayılmışım. Beni torunumla birlikte dışarı çıkarmışlar. Evimde önemli hasar oldu. Gece geç vakitlere kadar dışarıdaydım. Evimin önüne çadır kurdular. Fakat çadırda kalmadım. Akhisar'daki akrabamın yanına gittim. Sabah tekrar döndüm" dedi.

Deprem anında inek sağdığını belirten mahalle sakinlerinden Hatice Kocakiraz da "Sarsıntı sırasında sanki üzerime doğru gelip, gidiyordu. Hemen kendimi dışarı attım. Ardından evimde hasar oluştuğu için çadır kuruldu. Geceyi dışarıda geçirdik. Sonra sabaha karşı tekrar deprem oldu. Artık eve girmeye korkuyoruz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246