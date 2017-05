(Görüntülü Haber) Manisa'da deprem korkutuyor; halk geceyi çadırlarda geçirdi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da dün saat 18.53'te meydana gelen ve merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 19 saatte, büyüklükleri 1.2 ile 4.8 arasında değişen toplam 66 artçı sarsıntı oldu. Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde, evleri hasar görenler ve devam eden sarsıntılar nedeniyle korkanlar, geceyi Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlar ve yakınlarının yanında geçirdi.



Manisa'da, dün saat 18.53'te merkez üssü Gölmarmara İlçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi. Derinliği yüzeye yakın olduğu için Manisa ve ilçelerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte birçok yerde halk ev ve işyerlerinden sokaklara fırladı. Deprem nedeniyle Gölmarmara'da büyük bölümü kerpiç 16 evde çatlaklar olup, hasar oluştu. Büyük paniğe neden olan bu ilk depremin ardından, bugün saat 13.00'e kadar, Gölmarmara ve Saruhanlı merkezli, büyüklükleri 1.2 ile 4.8 arasında değişen 66 artçı sarsıntı oldu.



Depremde evleri zarar görenler ve tedirginlik yaşayanlardan bazıları, yakınlarının yanında kalmayı tercih etti. Depremden korkanların kimisi de evlerinin bahçelerine çadır kurdu. KAYMAKAM: YARALIMIZ VE CAN KAYBIMIZ YOK



Depremin ardından AFAD tarafından bölgeye yardım geldi, çadırlar kuruldu. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, şu ana kadar Tiyenli Mahallesi'nde 32 çadır kurulduğunu belirtip, "Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesinde dünden beri bir deprem fırtınası devam ediyor. Yaralımız veya bir can kaybımız yok. Fakat köy tipi 16 evimizde hasar oluştu. Biz onlara ivedi olarak çadırlar kurduk. Akabinde 16 çadır talebinde bulunan vatandaşlarımız daha oldu. Şu an kaymakamlığımızda görevli personelimiz ve mühendisler mahallemize geldi. Hasarlı olan evleri tek tek kontrol edip rapor tutacaklar. Evler kontrol edildikten sonra çadır talepleri de karşılanacak. Vatandaşlarımızın korkmamalarını ve hasarlı olan evlerine girmemelerini istiyoruz" dedi.



DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR



Tiyenli Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Necla Avcı, geceyi dışarıda geçirdiklerini belirtip, "İlk deprem olduğu anda evde uyuyordum. Sonra beni evden çıkardılar. Çok korktum. Altan bir ses geldi. Hala depremin şokunu yaşıyorum. Dün akşamdan beri dışarıda çadırda kalıyoruz" dedi.



Mahalle sakinlerinden Hafine Şahin de "Depremde korkudan bayılmışım. Beni torunumla birlikte dışarı çıkarmışlar. Evimde önemli hasar oldu. Gece geç vakitlere kadar dışarıdaydım. Evimin önüne çadır kurdular. Fakat çadırda kalmadım. Akhisar'daki akrabamın yanına gittim. Sabah tekrar döndüm" dedi.



Deprem anında inek sağdığını belirten mahalle sakinlerinden Hatice Kocakiraz da "Sarsıntı sırasında sanki üzerime doğru gelip, gidiyordu. Hemen kendimi dışarı attım. Ardından evimde hasar oluştuğu için çadır kuruldu. Geceyi dışarıda geçirdik. Sonra sabaha karşı tekrar deprem oldu. Artık eve girmeye korkuyoruz" diye konuştu.