(Görüntülü Haber) Manisa'da antibiyotik kullanımını azaltacak uygulama başladı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - SAĞLIK Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu 'Hızlı Antijen Testi (HAT)', Manisa'daki tüm aile hekimlerinde hastalara uygulanmaya başlandı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, hedeflerinin yıl sonu itibariyle antibiyotik yazılan reçete oranını yüzde 12'ye düşürmek olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu Hızlı Antijen Testi, Yunusemre İlçesi 7 Nolu Güzide Yurtseven Aile Sağlık Merkezi'nde uygulanan iki hastayla birlikte il genelinde başladı. Laboratuvar testi gerektirmeden kısa sürede uygulanan test, hastanın boğazından alınacak sürüntü pozitif çıktığında antibiyotik kullanımı yüzde 100 garanti olacak. Test pozitif çıkmaz ise hastanın sadece normal tedavileri yapılmasına olanak sağlanacak. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın da katıldığı uygulamada aile hekimleri Tamer Meydanaçar ve Ali Rıza Pirinççiler eşliğinde ilk testler, hastalar Hamiyet Taştekin ve Turan Işık'a uygulandı. Hastalar yeni uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, testen 8 dakika içerisinde sonuç alındığı belirtildi. Hızlı Antijen Testi'ne ilişkin bilgi veren Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Viral kökenli virüslere antibiyotik testi yapıyoruz. İlimizde şu an 100 reçeten 24'ünde antibiyotik var. Bu Avrupa ülkelerinde yüzde 12. Bizim bunu çalışarak yarı yarıya düşürmemiz gerekir. Bakanlığımız tarafından tahsis edilen hızlı antijen testleri ile şüpheli gördüğümüz hastalarda toplam 8 dakika içerisinde antibiyotik kullanıp, kullanmayacağımıza karar vermiş olacağız. Böylece hem hastalarımız kafalarındaki soru işaretlerini gidermiş oluyor hem de hekimlerimize hastalar tarafından olabilecek baskılarının önüne geçmiş oluyoruz. Bu konuda halkımızın bilgilendirilmesi, duyarlı olması, hekimlerimizin yapacağı bu teste müsaade etmeleri bizim bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak" diye konuştu. Yıldırım, bakanlık tarafından tahsis edilen testlerin iki ay yetecek kadar tüm aile hekimlerine dağıtımının yapıldığını kaydetti.