(Görüntülü Haber) Manisa'da 249 bin 454 öğrenci karne aldı

MANİSA genelinde 249 bin 454 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Manisa'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, tüm okullarda düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. İl genelinde karne alan 249 bin 454 öğrenci ile karneleri teslim eden 18 bin öğretmen, 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Kentteki tören, Şehzadeler İlçesi Murat Germen Ortaokulu'nda düzenlendi. Okulun 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki törene; Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Yunus Emre Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Çorumluoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iyi bir nesil yetiştirmenin öneminin daha da arttığını vurguladı. Çorumluoğlu, "15 Temmuz kalkışması bize gösterdi ki, biz iyi bir nesil yetiştirmenin önemini daha iyi anlamamız gerekiyor. Eğer bir boşluk bırakırsak, bu boşluğu ne yazık ki bugün FETÖ, yarın başka bir devlet veya cemaat olsun doldurur. Bu nedenle milli eğitim de bize düşen görev asla boşluk bırakmamak. Çocuklara sahip çıkmamızdır" dedi. Çocuklara seslenen Çorumluoğlu, "Gelecekte karne törenlerinde konuşma yapan vali, belediye başkanı, kaymakam, il milli eğitim müdürü sizler olacaksınız. Bu ülkeyi başka birilerine yönettirmeyeceğiz. Bu ülkeyi yönetmek isteyen o kadar dış mihraklar var ki siz onları eliniz tersiyle iteceksiniz ve bu ülkeyi bu memlekette doğan, yetişen sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle daha fazla çalışmanız gerekir" dedi. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, başarılı öğrencilere hediyeler dağıttı. Protokol üyeleri ardından bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.