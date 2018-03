(Görüntülü Haber) Manisa'da 130 öğrenciden 'Zeytin Dalı' koreografisi

MANİSA'nın Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla okul bahçesinde 130 kişi ile 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu. Ardından Mehmetçik için dua eden öğrenciler, Afrin'deki askerlere moral dolu mesajlar iletti. Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla okul bahçesinde 'Zeytin Dalı' koreografisi etkinliği yaptı. Okul bahçesinde toplanan çeşitli sınıflardan 130 öğrenci, gruplar halinde dizilerek 'Zeytin Dalı' yazısını ortaya çıkardı. Öğretmenler ise Zeytin Dalı yazısının ortasında Türk bayrağı açtı. Koreografi sırasında Mehter Marşı çalındı. Zeytin Dalı koreografisinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Afrin'deki Mehmetçikler için dua etti. 'HER ZAMAN YANLARINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK' Okul Başkanı 10'uncusınıf öğrencisi Rümeysa Yavaş, etkinliği Afrin'deki Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için yaptıklarını belirterek, "Bu konuda bize destek olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türk askerlerimizin gücünü ve kahramanlıklarını gördükçe gururlanıyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisiyiz. Madden yanında olmasak da, manevi olarak dualarımızla yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah dualarımızı hissediyorlardır. Kahraman askerlerimizin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini temenni ediyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. ÖĞRENCİLERDEN AFRİN'E MESAJLAR Zeytin Dalı koreografisine katılanlardan bir grup öğrenci, Afrin'deki Mehmetçiğe mesajlar gönderdi. 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Bilgin, "Onları çok seviyorum. Bize haklarını helal etsinler. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. 9'uncu sınıf öğrencisi Emine Ayrancı ise "Allah yar ve yardımcıları olsun. Bütün İmam Hatipliler olarak daima arkalarında destekçiyiz. Onlar hem bizim ağabeylerimizi hem bizim kardeşlerimiz. Allah onlardan binlerce kez razı olsun" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Senanur Söğüt, etkinliğin Mehmetçiğe moral vereceğine inandığını ifade ederek, "Onlara her zaman dualarımızla yardımcı oluyoruz. Onlara bir nebze de olsa destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah onlara bu etkinliğimiz çok iyi moral olmuştur" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Aydemir ise "Biz onlara, onlar da Allah'a emanet. Onları çok seviyorum. Allah yardımcıları olsun" diyerek Mehmetçiğe mesaj gönderdi.