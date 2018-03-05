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(Görüntülü Haber) Manavlar Afrin için yürüdü

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR Manavlar ve Sebzeciler Odası üyeleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla konvoy yaptı, daha sonra da yürüyüş düzenledi. Burdur Manavlar ve Sebzeciler Odası tarafından Türk...

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR Manavlar ve Sebzeciler Odası üyeleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla konvoy yaptı, daha sonra da yürüyüş düzenledi. Burdur Manavlar ve Sebzeciler Odası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyona destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi. Oda yönetimi ve üyelerin katıldığı konvoyda Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda toplanan grup araçlarıyla İnönü Bulvarı, Armağan İlci Bulvarı, Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, Mustafa Şeref Bulvarı'nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledikleri araçları eşliğinde geçerek tur attı. Grup daha sonra Köprübaşı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ile oda üyeleri katıldı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Müftüsü Hıdır Bayrak dua etti. Vatandaşa burada oda tarafından helva dağıtıldı. Oda Başkanı Tuncay Yiğit, Afrin'de kahramanca çarpışan askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bu etkinliği düzenledik dedi.

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