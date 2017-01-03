(Görüntülü Haber) Manavgat'ta turizm çarşısı yıkıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Çolaklı Mahallesi'nde bulunan Coşkunlar Turizm Çarşısı kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Çolaklı Mahallesi oteller bölgesinde kaçak olduğu gerekçesiyle 2012 yılında yıkım kararı alınan Coşkunlar Turizm Çarşısı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Sabah saatlerde işyerlerinin önüne gelen dükkan sahipleriyle zabıtalar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Dükkan sahipleri, bölgede 300'den fazla işyerinin kaçak olduğunu ve onlara hiçbir şekilde tebligat yapılmadığını belirterek, yapılan yıkım işleminin tamamen siyasi olduğunu iddia etti. Zabıta görevlileri ise sadece emirleri uyguladıklarını, dükkanların kaçak olduğunu herkesin bildiğini ve mahkeme kararı olduğunu hatırlattı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, yıkımı engelleyemeyeceklerini anlayan işyeri sahipleri dükkanlarının içindeki malzemeleri aldı. Manavgat Belediyesi tarafından getirilen kepçelerle dükkanların yıkımı gerçekleştirildi. Kepçelerin işyerlerini yıkmalarını dükkan sahipleri üzüntülü bir şekilde izledi. 2012 YILINDAN BU YANA SÜRÜYOR Çarşıyla ilgili ilk yıkım kararı 2012 yılında dönemin Çolaklı Belediyesi tarafından verildi. Dükkan sahiplerinin başvurduğu Antalya İdare Mahkemesi'nin ret kararını ve Bölge İdare Mahkemesi'nin onaylamasıyla kesinleşen yıkım için Manavgat Belediyesi tarafından geçen ekim ayında tebligat yapıldı. Dükkan sahiplerinin, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den turizm sezonunun kötü gittiği gerekçesiyle yıkım için erteleme istemesi ve kasım ayında dükkanları boşaltacaklarını beyan etmeleri üzerine yıkım ertelendi. Bu sırada dükkan sahipleri yeniden yargıya başvurarak yürütmeyi durdurma istedi. Antalya İdare Mahkemesi başvuruyu reddedince karar kesinleşti.