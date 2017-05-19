(Görüntülü Haber) Manavgat'ta turistler 19 Mayıs'ı kutladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ndeki Nashira Resort Hotel'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turistlerin katıldığı etkinlikle kutlandı. Nashira Resort Hotel'deki kutlama, olumsuz hava koşulları nedeniyle lobide gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve Atatürk posteri asılan otelde, turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve karanfil verildi. Nashira Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgican Aydoğan yaptığı konuşmada, Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığını söyledi. Aydoğan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini turizm sektöründe gerçekleşmekteyiz. Turizm dünyayı, barışı bir araya getiren sektördür. Biz de bugünü bu şekilde anmak istedik" dedi. Ardından, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98'inci yıldönümü, üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafı bulunan pastayla kutlandı. Ezgican Aydoğan, Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu pastaya asla bıçak vurmayacağını ve vurdurtmayacağını belirterek, pastanın sadece kenarını kesti, görevlilerden de pastanın kenarlarının kesilerek ikram edilmesini istedi. Kutlama, 10'uncu Yıl Marşı'nın çalışmasıyla sona erdi.