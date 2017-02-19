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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta Nutuk dağıtımı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından vatandaşa Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtıldı. Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Nutuk' kitabı dağıtım töreni düzenlendi....

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından vatandaşa Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtıldı. Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Nutuk' kitabı dağıtım töreni düzenlendi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği törene Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve gazeteci İsmail Küçükkaya da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu ve belediye kreşinin öğrencileri İzmir Marşı'nı söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. Bu ülkenin geçmişinde çok büyük mücadeleler var. Bu toplumun geçmişinde tarihe not düşen cihan harbi var. Hepimiz bu geçmişin parçası olarak bu ülkede, bu bayrağın gölgesinde yaşamaktan gurur duyuyoruz" dedi. Nutuk'un geçmişte yaşananların bir ışığı olarak geleceğe yön veren bir kitap olduğunu kaydeden Başkan Sözen, "Nutuk'ta ulu önder Atatürk'ümüz, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, kadınlarımıza nasıl seçme ve seçilme hakkı verildiğini, bu ülkenin ortak yürekle yönetilmesi gerektiğini ve halkın idarenin merkezinde olduğunu öğretmiştir. Bugün bundan iyi bir yol haritası olabilir mi?" diye konuştu. Törende konuşan İsmail Küçükkaya da yaptığı çalışmalarından bahsederken, babasının vefatından önce annesini kendine emanet ettiğini, bu nedenle annelere önem verdiğini söyledi. Televizyona başlarken annesini aradığını aktaran Küçükkaya, "Anne, sabah televizyona çıkacağım' dedim. İşi anlattım. 'Nasıl yani, sen Seda Sayan gibi mi olacaksın?' dedi. Ben de 'hayır anne' dedim 'haber sunacağım.'" diyerek aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kendisi için sadece Mustafa Kemal Türkiye'si olduğunu vurgulayan İsmail Küçükkaya, siyasilerin ülkeyi 'onlar', 'bunlar' diye böldüğünü ancak vatan, bayrak, devlet ve annelerin ülkeyi birleştirdiğini kaydetti.

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