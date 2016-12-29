Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 dakika yağan dolu çatı ve yollarda kar görüntüsü oluşturdu. Manavgat ilçe merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar yağmış görüntüsü oluştu. Yollar ve çatılar beyaza bürünürken, dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazıları doludan kardan adam yaptı.
(Görüntülü Haber) Manavgat'ta dolu yağışı
Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 dakika yağan dolu çatı ve yollarda kar görüntüsü oluşturdu. Manavgat ilçe merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezindeki...
29 Aralık 2016 Perşembe 17:59
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