(Görüntülü Haber) Manavgat'ta 23 Nisan kutlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Kaymakam Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Çolaklı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Komutanı Albay Enver Suntur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Müftü Mustafa Atilla, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Ali Coşar, MHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal, sivil toplum kuruluşları başkanları, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı. Tören Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, dünyada çocuklara bayramı hediye eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanmalı, bir ve beraber olmalı, ülkemiz için çok çalışmalı ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler üstüne çıkartmalısınız. Bir ve beraberce, ekonomisini düzeltmiş, milli savunma sanayisini kurmuş, çağı yakalamış, büyük, güçlü, kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için el ele vererek hep birlikte çalışmalıyız dedi. Çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirlerle halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından tören kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından verilmesiyle sona erdi.