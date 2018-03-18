(Görüntülü Haber) Manavgat'ta 18 Mart töreni

Mithat ABAKAN MANAVGAT,() Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleriyle gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaş katıldı. İkinci tören Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir,Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelerden en önemlilerinden birinin Çanakkale Savaşları olduğunu belirterek, Çanakkale vatan, bayrak, din tehlikeye girdiğinde canın, malın, hiç düşünmeden verilebileceğinin göstergesidir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konan bu vatan sevgisi, millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz ve en büyük gücümüzdür dedi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin askeri yönü ve önemi hakkında konuşan Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu da Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele olmuştur diye konuştu. Konuşmaların ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu adına hazırlanan onur belgeleri şehit ailelerine Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından verildi. Öğrencilerin şiir okuması ve seslendirdikleri oratoryonun ardından çeşitli okullar tarafından hazırlanan kahramanlık türkülerinden oluşan konser verildi. Konser, işitme engelliler için de tercüme edildi.Tören 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.