(Görüntülü Haber) Manav Kripto parayla alışveriş başlattı

Alper ÇOBANOĞLU SAVAŞTEPE (Balıkesir), () BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde manav sahibi Kağan Çoban, nakit ve kredi kartı ile satışın ardından, genç müşterilerinden gelen talep üzerine, dijital kripto para birimleriyle alışveriş başlattı. Manavdan, Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Waves gibi elektronik paralar ile sebze ve meyve alınabiliyor. Savaştepe ilçesinde üçüncü kuşak olarak manav işleten 26 yaşındaki Kağan Çoban, kendisi gibi genç müşterilerinden gelen talep üzerine, dünya piyasalarını kasıp kavuran dijital kripto paralar ile satış yapmaya başladı. Yıllardır işlettikleri manav dükkânında dedesi döneminde nakit alışverişin, babası döneminde ise kredi kartıyla alışverişin başladığını belirten Çoban, kendisinin de çağa ayak uydurarak dijital kripto paralar ile satışları başlattığını belirtti. Manav dükkanını annesi Ayfer ve babası Coşkun birlikte çalıştıran Kağan Çoban, müşterilerine her imkanı ve kolaylığı sağlamak için nakit ve kredi kartıyla satışın yanı sıra dijital kripto para ile alışveriş imkanı da sunduğunu belirterek, şunları söyledi ?Bu sayede Savaştepe gelişen teknolojiyi yakından takip edebilecek. Ayrıca müşterilere kolaylık olabileceği için dijital para birimine geçtik. Özellikle genç müşterilerimden gelen talep doğrultusunda dijital para uygulamasını başlattım. Satışlardan da oldukça memnunum dedi. Dijital para ile alışveriş yapan vatandaş İlteriş Sıkıcıkoğlu, ilçedeki manavın, alışverişlerde kripto paraları kullanma imkânı sunmasıyla birlikte, yatırım aracı olarak kullandığı kripto paraları gerçek hayatta fiziksel olarak kullanabilme imkânı bulduğunu söyledi. Dijital kripto para karşılığında ilk alışverişini manavdan meyve sebze alarak yaptığını belirten Sıkıcıkoğlu, Bunu Savaştepe adına önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü uzun vadede kâğıt paraların tedavülden kalkacağını düşünüyorum. Hem millet olarak hem de ülke olarak bu ortama hazırlanıp, nasıl kar edebiliriz diye hesabını yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Benim de bu kripto para yatırımlarından kazandıklarımı yabancı borsalarda bozdurarak, bir yandan da ülkeye döviz getirme gibi misyonum var dedi. Manavdan dijital para ile alışveriş yapan Kaan Kurtbaş ise, Esnafımız böyle bir yenilik getirmiş. Biz de destek olmak açısından alışverişimizi dijital kripto para ile yaptık. Sürekli gelişen çağa ayak uydurmak gerekiyor diye konuştu. Manavdan alışverişini Türk parasıyla yapan vatandaşlar ise, Türkiye kendi milli dijital parasını çıkartıncaya kadar alışverişi bu şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.