Mustafa AKIN / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.
(Görüntülü Haber) Maltepe miting alanına girişler başladı
Mustafa AKIN / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen...
01 Mayıs 2018 Salı 11:07
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